Nach Juwelierraub in Wien-Floridsdorf: Fahndungsfotos veröffentlicht

Nach dem Juwelierüberfall in Wien-Floridsdorf hat die Polizei am Dienstag Fahndungsfotos eines Verdächtigen veröffentlicht. Hinweise werden dringend erbeten.

Fahndung nach Tatverdächtigem Eduard Z.

Polizei bittet um Hinweise nach Juwelierraub in Wien-Floridsdorf

Juwelier in Floridsdorf mit Sessel attackiert

Die beiden Männer waren gegen 9.30 Uhr mit einer Schreckschusspistole in das Geschäft im Amtsgebäude Am Spitz gekommen und hatten mehrere Schüsse abgegeben. Den Juwelier attackierten und verletzten sie mit einem Sessel. In weiterer Folge schlugen sie damit auch zumindest eine Vitrine ein, die Tochter des Juweliers erlitt Schnittwunden. Das Duo erbeutete diversen Schmuck, die genaue Schadenshöhe war am Dienstag noch unklar, ehe sie zunächst zu Fuß flüchteten. Der Juwelier rannte ihnen noch nach, wurde von den Räubern aber mit Schlägen an der Verfolgung abgehalten. Am Eck Am Spitz/Schwaigergasse stießen sie vor einer Bankfiliale eine Passantin um, sprinteten weiter in die Schwaigergasse, sprangen in den Wagen und brausten davon.