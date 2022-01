Juwelier in Wien-Ottakring mit Pistole beraubt: 32-Jähriger verhaftet

Die Wiener Polizei konnte am Montag einen 32-Jährigen festnehmen, der im vergangenen Juli einen Juwelier in Wien-Ottakring ausgeraubt haben soll. Der Mann war umfassen geständig.

Wie bereits berichtet, kam es im vergangenen Juli zu einem schweren Raub in einem Juweliergeschäft in Wien-Ottakring. Der Mann, der eine Fischermütze am Kopf getragen hatte und mit einer dunklen Gesichtsmaske maskiert gewesen war, hatte in dem Geschäft eine Angestellte mit einer Pistole bedroht. Mit Schmuck im Wert eines vierstelligen Euro-Betrags war er dann in Richtung Kongresspark geflüchtet. Seither fehlte von dem Mann jede Spur.