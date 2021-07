Juwelier-Überfall in Wien-Ottakring: Polizei fahndet nach Räuber

Die Wiener Polizei sucht nach einem Räuber, der Freitagnachmittag in Ottakring einen Juwelier mit einer Pistole überfallen hat.

Der Mann, der eine Fischermütze am Kopf getragen hat und mit einer dunklen Gesichtsmaske maskiert war, kam in das Geschäft und bedrohte einen Angestellten mit einer Pistole. Mit Schmuck im Wert eines vierstelligen Euro-Betrags trat er die Flucht Richtung Kongresspark an. Seither fehlt von dem Mann jede Spur, berichtete die Polizei am Sonntag.