Juwelier in Wien-Favoriten überfallen: Das sind die Verdächtigen

Nach einem Juwelierraub in Wien-Favoriten am 22. September sucht die Polizei nun mit Fahndungsfotos nach den beiden Verdächtigen. Hinweise sind willkommen.

Wie bereits berichtet sollen zwei bislang unbekannte Männer am 22. September gegen 09:00 Uhr ein Juweliergeschäft in der Favoritenstraße in Wien-Favoriten betreten und eine Angestellte mit einem Schraubenzieher und vermutlich mit einer verdeckt getragenen Faustfeuerwaffe bedroht haben.