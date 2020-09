Juwelier in Wien-Favoriten überfallen: Alarmfahndung der Polizei

Gegen 9.00 Uhr ereignete sich am Dienstag in Wien-Favoriten ein Juwelierüberfall. Die Polizei fahndet derzeit nach zwei maskierten Männern, auch ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz.

Zwei Täter haben Dienstagfrüh einen Juwelier in Wien-Favoriten überfallen. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot zur Fahndung aus. "Rund 30 Kräfte am Boden und in der Luft ein Hubschrauber" suchten auch noch am späten Vormittag die Gegend um den Tatort ab, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich. Die Männer waren zu Fuß geflüchtet.