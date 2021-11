Justin Bieber gibt Wien-Konzert im März 2023

Im Rahmen der "Justive World Tour" kommt Superstar Justin Bieber 2023 für ein Konzert in die Wiener Stadthalle. Der Vorverkauf startet am 18. November.

Am 24. März 2023 kommt der kanadische Superstar Justin Bieber im Rahmen der "Justice World Tour" in die Wiener Stadthalle.

Justin Bieber am 24. März in der Wiener Stadthalle

Damit macht Bieber seinen Tourneesack in Wien zu, den er ab Mai 2022 öffnen will. Insgesamt sind gut 90 Konzerte auf fünf Kontinenten in mehr als 20 Ländern geplant. Zuvor wurde die Tour wegen der Covid-Pandemie bereits mehrfach verschoben.