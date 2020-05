Juristische Folgen des Ibiza-Videos: Vorab-Korruption wird strafbar

Exakt ein Jahr nach Erscheinen des Ibiza-Videos hat Justizministerin Alma Zadic (Grüne) gesetzliche Folgen der Affäre initiiert. Korruption wird auch dann strafbar, wenn von einem Politiker die entsprechenden Zusagen gemacht werden, obwohl er die Funktion für deren Umsetzung noch gar nicht inne hat, hieß es in einer Pressekonferenz am Sonntag.

Strafgesetzliche Änderung nach Causa Ibiza

Insofern wäre es laut Zadic "leider" möglich, dass sich das auf Ibiza Geschehene wiederholt: "Das kratzt an unserem Gerechtigkeitssinn und an unserem Glauben an die Demokratie."