Jobsuchende sollen bei Umzug und Pendeln flexibler sein

Trotz hoher Arbeitslosenzahlen sind derzeit viele Firmen auf der Suche nach Mitarbeitern. Die Arbeitslosen würden oftmals aber nicht dort wohnen, wo Jobs angeboten werden.

Die Wirtschaftskammer (WKÖ) drängt angesichts der coronabedingten Arbeitsmarktkrise und des regionalen Fachkräftemangels auf mehr Mobilität der Arbeitskräfte sowie auf mehr Qualifizierung. Weitere Stellschrauben,eine Verfestigung der Arbeitslosigkeit zu verhindern, sei ein degressives Arbeitslosengeld und eine Senkung der Lohnnebenkosten, sagte WKÖ-Präsident Harald Mahrer am Mittwoch in Wien.

"Da geht mehr beim Pendeln": Maßnahmenpaket für Beschäftigung

Der WKÖ-Präsident will erneut über die AMS-Zumutbarkeitsbestimmungen für Arbeitslose - etwa bei der Wegzeit - diskutieren. "Da geht mehr beim Pendeln und beim Übersiedeln." Zielführend seien aber nicht "der großartige Zwang", sondern Anreize. In Ostösterreich müsse außerdem stark in die Qualifizierung investiert werden.