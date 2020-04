Jobsuche in Corona-Zeiten: Regalschlichter und Pflegekräfte gefragt

Die Coronavirus-Pandemie bzw. die behördlich verfügten Maßnahmen zu ihrer Eindämmung haben einen drastischen Anstieg der Arbeitslosigkeit ausgelöst. Es gibt aber auch Bewerber, die nun verstärkt gesucht werden.

Medizinische und soziale Berufe stärker gefragt als IT-Kräfte

Verglichen mit dem Vorjahresmonat liefen Mitarbeiter der Berufsgruppe Gesundheit, Medizin und Soziales heuer im März sogar den am Arbeitsmarkt so begehrten IT-Fachkräften den Rang ab. In dem Monat seien 2020 um 17 Prozent Stellen mehr ausgeschrieben gewesen als noch ein Jahr davor, teilte die Online-Jobbörse unter Verweis auf die aktuelle Auswertung am Donnerstag mit.