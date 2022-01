Jährliche Impfung möglich, Omikron-Impfstoff soll im März kommen

Laut Pfizer-Chef Albert Bourla ist möglicherweise eine jährliche Impfung gegen das Coronavirus notwendig, bei Hochrisikopatienten sogar öfter. Der angepasste Omikron-Impfstoff soll im März zur Verfügung stehen.

Pfizer-Chef Albert Bourla zufolge könnten jährliche Impfungen gegen das Coronavirus notwendig werden. Möglicherweise müssten Hochrisiko-Patienten noch häufiger eine Auffrischung erhalten, sagte er auf einem Gesundheitskongress von J.P. Morgan am Montag. Bourla wiederholte die Ankündigung, dass ein spezieller Impfstoff des BioNTech-Partners gegen Omikron im März bereitstehen werde.

all

all

self

self

Omikron-Impfung noch im März

BioNTech bekräftigte, dass ein an die Omikron-Variante des Coronavirus angepasster Impfstoff bereits im März zur Verfügung stehen könnte. Insgesamt strebt das Unternehmen in diesem Jahr weiterhin eine Produktionskapazität von bis zu vier Milliarden Impfdosen an.