Jägerball 2022 coronabedingt abgesagt: 100 Jahres-Jubiläumsball erneut verschoben

Schlechte News für Jägerball-Freunde: Der karitative Verein Grünes Kreuz für Jagd und Natur hat sich entschlossen, den für 31.01.2022 in der Wiener Hofburg und Spanischen Hofreitschule geplanten Ball erneut abzusagen.

"Schweren Herzens geben wir bekannt, dass der Jägerball, ein gesellschaftliches Highlight der österreichischen Ballsaison, im nächsten Jahr nicht stattfinden wird. Die Gesundheit der Gäste und aller Mitwirkenden hat oberste Priorität", so der Vorstand nach der einstimmigen Entscheidung.

100 Jahre Jägerball: Jubiläumsball soll 2023 gefeiert werden

Gerade dieser Ball soll dem 100-jährigen Jubiläum entsprechend festlich in Erinnerung bleiben. Eine Indoor-Veranstaltung mit rund 5.000 Gästen ist aber in dieser unvorhersehbaren Zeit der Pandemie ein zu hoher Risikofaktor.

"Mit einem optimistischen Blick in die Zukunft ist der 100. Jägerball für das Jahr 2023 geplant. Frei nach dem Motto "Aufgeschoben ist nicht aufgehoben" freuen wir uns schon jetzt auf ein unbeschwertes Ballvergnügen", sagte die Präsidentin des Vereines Dr. Christa Kummer-Hofbauer. Der Termin ist für Montag, 30. Jänner 2023, avisiert.

Auch keine Jägermesse im Stephansdom

Auch die beliebte Jägermesse im Wiener Stephansdom musste abgesagt werden. Sie hätte am 14.10.2021 stattfinden und von Abt Mag. Petrus Pilsinger OSB zelebriert werden sollen.

Der Verein Grünes Kreuz wird im Herbst 2021 kleinere Hybrid-Veranstaltungen wie die Grüne Akademie in Covid-19-gerechtem Rahmen durchführen.

Grünes Kreuz plant Charity Gala Dinner

Im Frühjahr 2023 plant der Verein Grünes Kreuz erstmals ein besonderes Charity-Gala-Dinner. "Bei dieser Gala werden wissenschaftliche Arbeiten zu Themen wie Nachhaltigkeit im Jagd- und Forstbereich prämiert und der karitative Zweck des Vereines ins Rampenlicht gestellt", so die Präsidentin.

Verein Grünes Kreuz: "Jäger helfen Jägern"

Mit Dr. Christa Kummer-Hofbauer steht erstmals in der 116-jährigen Geschichte eine Frau an der Spitze des Vereines. Die Präsidentin möchte die karitative Ausrichtung verstärkt in den Vordergrund rücken und den Fokus auch auf Nachhaltigkeitsthemen legen.