IV-Präsident Knill tritt zur Wiederwahl an

Georg Knill ist seit 2020 Präsident der Industriellenvereinigung (IV).

Der 51 Jahre alte steirische Industrielle Georg Knill (Knill Gruppe) will Präsident der Industriellenvereinigung bleiben. Er gab am Donnerstag bei einer Bundesvorstandssitzung der Interessensvertretung seine Kandidatur zur Wiederwahl bekannt, hieß es in einer Aussendung. Eine Funktionsperiode dauert vier Jahre, heuer steht also die Neuwahl an. Diese ist für 6. Juni geplant. Die Präsidentschaft ist auf zwei Perioden beschränkt.