Israel vergibt Booster-Impfung drei Monate nach zweitem Stich

Israel vergibt die Booster-Impfung gegen das Corona-Virus ab sofort bereits drei Monate nach dem zweiten Stich.

Omikron-Variante

Angesichts der Omikron-Variante des Corona-Virus sei es notwendig, die Immunität in der Bevölkerung so schnell wie möglich zu steigern, hieß es in der Mitteilung. Die Richtlinie beziehe sich auf alle in Israel vergebenen Impfstoffe - Pfizer/Biontech, Moderna und Astrazeneca. Allerdings werde empfohlen, als dritte Dosis möglichst das gleiche Vakzin wie bei der ersten und zweiten zu erhalten.