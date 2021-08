Israel kratzt mit rund 10.000 Corona-Fällen am Negativ-Rekord

Israel hat zum ersten Mal seit Jahresbeginn wieder fast 10.000 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden registriert. Das Gesundheitsministerium hat am Dienstag über 9.831 neue Fälle informiert.

Zahl der Corona-Fälle in Israel geht nach oben

Seit Juni steigt die Zahl der neuen Corona-Fälle in Israel wieder deutlich. Die höchste Zahl an täglichen Corona-Neuinfektionen seit Pandemiebeginn wurde in dem 9,4-Millionen-Einwohner-Land Mitte Jänner mit rund 10.100 Fällen registriert. Insgesamt gab es seit Beginn inzwischen schon mehr als eine Million Infektionen. Zweifach geimpft sind knapp 59 Prozent der Bevölkerung. Knapp 17 Prozent haben bereits eine dritte Impfung.