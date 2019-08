IS-Kinder sollen nach Österreich heimkehren: Staatsbürgerschaft nachgewiesen

Das Wiener Rathaus bestätigte, dass die österreichische Staatsbürgerschaft jener Kinder, deren Mutter sich nach Syrien begab und sich dem IS anschloss, nachgewiesen wurde.

Die österreichischer Staatsbürgerschaft jener Kinder, dessen Mutter sich 2014 nach Syrien begab, um sich dort der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) anzuschließen, ist nachgewiesen worden. Das bestätigte das Wiener Rathaus am Dienstag der APA. Bis die beiden Buben letztendlich aus dem nordsyrischen Lager Al-Hol heimgeholt werden, könnte es noch dauern. Das Außenministerium prüft weiter.

DNA-Test beweist Verwandtschaft

Aus dem Außenministerium hieß es, die Prüfphase laufe noch, das Problem sei, dass es in der Region keine staatlichen Behörden als Ansprechpartner gebe. Die kurdische Eigenverwaltung hatte für die Ausreise einen Nachweis der österreichischen Staatsbürgerschaft der beiden Kinder verlangt. Lintschinger lässt das Argument des Außenministeriums mit Verweis auf andere Fälle in Deutschland oder Schweden nicht gelten, "die kurdische Verwaltung ist dort sehr gut aufgestellt". Deutschland holte am Montag erstmals vier Kinder in die Bundesrepublik zurück.