Großmutter will IS-Enkelkinder zurückholen: Überprüfung durch die Stadt Wien

2014 gingen zwei Wiener Mädchen nach Syrien um sich dem IS anzuschließen. Die Mutter eines der beiden Mädchen will nun ihre Enkelkindern nach Österreich holen.

Die Mutter eines der beiden Wiener Mädchen, die sich 2014 nach Syrien begaben, um sich dort der Terrororganisation “Islamischer Staat” (IS) anzuschließen, will ihre Enkelkinder nach Österreich holen. Voraussetzung dafür ist die österreichische Staatsbürgerschaft. Das diesbezügliche Verfahren läuft noch, wie der zuständige Stadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) am Mittwoch im Gemeinderat informierte.