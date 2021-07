Irland gibt OK für Corona-Impfung an Zwölf- bis 15-Jährigen

Kinder im Alter von zwöf bis 15 Jahren dürfen in Irland in Zukunft gegen Corona geimpft werden. Dieser Vorschlag wurde der irischen Regierung von der nationalen Impfkommission vorgelegt

Der Nutzen der Impfung könne nun auf die jüngere Altersgruppe ausgeweitet werden, sagte Außenminister Simon Coveney am Dienstag dem Sender RTÉ. Erwartet wird, dass damit etwa 250.000 Jugendliche bereits von der kommenden Woche an geimpft werden können.

Mögliche Corona-Impfstoffe

Sie sollen einen mRNA-Impfstoff erhalten, also das Mittel von Moderna oder Pfizer/Biontech. Für den vollen Impfschutz sind zwei Dosen im Abstand von mindestens vier Wochen nötig. Damit könnten die meisten Jugendlichen bereits vor dem Schulstart nach den Sommerferien geschützt sein, hieß es. Allerdings sind noch logistische Änderungen bei der Online-Anmeldung und in den Impfzentren nötig, weil Eltern der Spritze zustimmen müssen.

Irland: Hunderttausende geimpft

In Irland hat bisher etwa die Hälfte der 4,9 Millionen Einwohner zwei Impfdosen verabreicht bekommen. Sie dürfen - im Gegensatz zu Ungeimpften - in Pubs und Restaurants auch in geschlossenen Räumen bedient werden. Im Nachbarland Großbritannien ist der Impfstoff von Biontech/Pfizer zwar für Zwölf- bis 15-Jährige zugelassen. Weil allerdings unter Wissenschaftern Uneinigkeit herrscht über die Notwendigkeit, Jugendliche zu impfen, wurde diese Altersgruppe bisher nicht zur Impfung eingeladen.