Iran-Rückkehrer mit Coronavirus-Symptomen in Wiener Spital

Coronavirus: Iran-Rückkehrer wartet auf Testergebnis

In Wien liegt seit Donnerstagvormittag ein Iran-Rückkehrer in Quarantäne im Kaiser-Franz-Josef-Spital (SMZ Süd). Er hat die typischen Symptome - Fieber, Atemnot, Husten. Sein Testergebnis ist noch ausständig.

Der Mann war am Wochenende Teil einer Reisegruppe im Iran und kehrte erst am Montag zurück - mit Symptomen. Die Behörden in Österreich raten dazu, mögliche Verdachtsfälle telefonisch der Gesundheitshotline 1450 oder der Hotline der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) zu melden. Das tat der Mann am Dienstag bei beiden Hotlines. Ernst genommen fühlte er sich bis Donnerstag nicht. "Mir wurde mehrfach gesagt, ich soll doch zum Hausarzt gehen", berichtete er der APA. Doch das wäre genau das falsche - das Gesundheitsministerium rät vielmehr, zu Hause zu bleiben und einen Arzt zu kontaktieren.