Inzidenzwert im Bezirk Melk weiter über 1.000

Der Bezirk Melk bleibt Spitzenreiter bei den Inzidenzwerten in Österreich. Doch auch andere Bezirke in Niederösterreich haben extrem hohe Werte.

Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist laut dem Dashboard der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) auch am Sonntag in mehreren Teilen Niederösterreichs hoch gewesen. Spitzenreiter - auch bundesweit - war einmal mehr der Bezirk Melk mit einem Wert von 1.188. In Waidhofen a. d. Ybbs drohen indes Ausreisekontrollen.

Cluster können Inzidenz nach oben treiben

Aktiv sind diese bereits neben dem Bezirk Melk in den Bezirken Lilienfeld (Inzidenzwert am Sonntag: 844), Amstetten (796,8) und Scheibbs (676). In Waidhofen a. d. Ybbs lag die Inzidenz bei 826,3. In absoluten Zahlen sind in der etwas mehr als 11.000 Einwohner zählenden Statutarstadt im Verlauf der vergangenen Woche 92 Corona-Fälle verzeichnet worden.