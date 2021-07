Investitionsprämie: Zahl der Anträge im 200.000er-Bereich

Die Investitionsprämie des Bundes: Die Zahl der Anträge liegt bei mehr als 240.000 Stück. Das Zuschussvolumen der Anträge beträgt 7,8 Milliarden Euro.

Es werden rund 5 Mrd. Euro Investitionsprämie an die Betriebe ausbezahlt, heißt es in Presseunterlagen von Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) zur Wirtschaftsreferenten-Konferenz am Freitag in Bad Ischl. Mit der Prämie wird die österreichische Wirtschaft in der Coronakrise unterstützt.