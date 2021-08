Intensivmediziner rufen vor 4. Welle zur Corona-Impfung auf

Die Österreichische Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI) hat einen dringenden Corona-Impfaufruf publiziert.

"Wir betreuen heute 72 Covid-19 -Patientinnen und -Patienten an den österreichischen Intensivstationen und 301 insgesamt stationär", sagte ÖGARI-Präsident Walter Hasibeder vom Krankenhaus St. Vinzenz in Zams. "Wer sich impfen lässt, ist optimal gegen schwere Krankheitsverläufe geschützt."

2020 weniger hospitalisierte Corona-Patienten

Das müsste nicht sein. "Es liegen inzwischen umfassende Daten aus aller Welt vor, die klar belegen, dass bei Vollimmunisierung gegen SARS-CoV-2 das Risiko eines schweren Verlaufs verschwindend gering ist. Unsere Erfahrungen an den österreichischen Intensivstationen decken sich mit den Studien." Intensivpflichtige Geimpfte mit Covid-19 "sind die absolute Ausnahme", betroffen seien Menschen, die an angeborenen oder erworbenen Immundefekten leiden. Anderslautende Gerüchte, wie sie in sozialen Medien kursieren, seien "schlicht und einfach Fake News", so der ÖGARI-Präsident.