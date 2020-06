Insider: Österreich könnte Grenzen zu Italien früher öffnen

Die österreichische Bundesregierung erwäge laut "informierten Quellen" eine Grenzöffnung nach Italien Mitte Juni. Das Außenministerium kann noch kein Datum bestätigen, genauere Infos sollen am Mittwoch bekannt gegeben werden.

Österreich nehme die Grenzöffnung in Richtung Italien ab Mitte Juni in Aussicht, sollte es die Entwicklung bei der Corona-Epidemie im Nachbarland zulassen. Das berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA am Dienstag unter Berufung auf "informierte", aber nicht näher genannte Quellen. Aus dem Wiener Außenministerium gab es dazu zunächst keine Bestätigung.

Laut ANSA soll die Grenzöffnung nach Italien somit im Falle des Falles mit der Wiederaufnahme der Reisefreiheit Österreichs mit anderen, weniger stark von der Corona-Pandemie betroffenen Nachbarländern zusammenfallen. Werde am 15. Juni die Reisefreiheit nicht für ganz Italien wieder hergestellt, würde Wien zumindest deren Wiederherstellung mit jenen italienischen Regionen in Betracht ziehen, die positive epidemiologische Daten vorweisen können, hieß es.

Achammer und Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) begrüßten die Ankündigung von Kanzler Kurz. Bei einem Telefongespräch mit Kurz habe Achammer den positiven epidemiologischen Trend in Südtirol unterstrichen. Kurz' Aussagen seien "ein wichtiges Signal für einen weiteren Schritt in Richtung Rückkehr zur Normalität".



Außenministerium konnte Grenzöffnung nicht bestätigen

Der Sprecher des Außenministeriums in Wien, Peter Guschelbauer, konnte das der APA auf Anfrage am Dienstag zumindest "noch nicht bestätigen". Guschelbauer verwies auf den Runden Tisch zum Thema Reisefreiheit am morgigen Mittwoch in Wien. Dort werde auch das Thema Italien erörtert werden, sagte er. An dem Runden Tische nehmen Außenminister Alexander Schallenberg, Innenminister Karl Nehammer, Europaministerin Karoline Edtstadler (alle ÖVP) sowie Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) teil. Danach ist eine Pressekonferenz angesetzt, bei der weitere Reiselockerungen - insbesondere mit den Nachbarländern - angekündigt werden sollen.

Mit Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein hat Österreich bereits eine vollständige Grenzöffnung ab dem 15. Juni vereinbart. Die Einreisebeschränkungen zu Tschechien, der Slowakei und Ungarn dürften ebenfalls Mitte Juni fallen. Die vier Länder waren bereits vergangene Woche darin im Prinzip übereingekommen, ein genaues Datum fehlt aber noch. Hoffnung auf eine Grenzöffnung machen kann sich offenbar auch Slowenien, das bisher vergeblich auf positive Signale aus Wien wartet. "Die Entwicklung mit Slowenien ist sehr positiv und ich glaube, dass wir hier auf einem sehr guten Weg sind", erklärte Schallenberg am Sonntag.

Italien nimmt Einreisebeschränkungen am Mittwoch zurück

Gegenüber Italien, das seine Einreisebeschränkungen bereits am Mittwoch zurücknimmt, hatte sich der Außenminister am Sonntag weiterhin zurückhaltend geäußert. "Wie auch schon der Gesundheitsminister am Donnerstag klar gesagt hat, beobachten wir die Entwicklungen in Italien ganz genau. Besonders die Krisenregion Lombardei und die umgebenden grenznahen Regionen zu Österreich." Am Freitag hatte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) betont, dass die Situation im von der Corona-Pandemie schwer betroffenen Italien am schwierigsten sei. Man sei aber bestrebt, zeitnah Lösungen zu finden. "Details werden wir nicht vor Mittwoch bekannt geben können", sagte Kurz.