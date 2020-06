Grenzkontrollen zu mehreren Nachbarländern enden im Juni

Am Mittwoch sollen weitere Lockerungen bei den coronabedingten Reisebeschränkungen in Österreichs Nachbarländer verkündet werden.

Regierung will Reiselockerungen zu Nachbarländern verkünden

In erster Linie soll es laut Außenministerium um die unmittelbaren Nachbarländer gehen. Die Mitte März vorübergehend eingeführten Einreisebeschränkungen seien "wichtig und richtig" gewesen, wie sich in der sehr guten Entwicklung der Infektionszahlen zeige, erklärte Schallenberg in einer Stellungnahme. Angesichts der positiven epidemiologischen Zahlen könne die Regierung nun "die zeitnahe Rücknahme der Grenzkontrollen zu den meisten unserer Nachbarländer konkret ins Auge fassen".