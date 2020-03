Innsbruck: Erster Häftling mit Coronavirus infiziert

In der Justizanstalt Innsbruck wurde ein Häftling positiv auf das Coronavirus getestet. Da es sich bei dem Mann um einen Neuzugang handelte, war er zu jeder Zeit isoliert.

Es gibt den ersten infizierten Häftling im heimischen Strafvollzug. Betroffen ist die Justizanstalt (JA) Innsbruck, wo ein Neuzugang positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurde. Das gab die Ressortmediensprecherin des Justizministeriums, Christina Ratz, am Mittwochnachmittag auf APA-Anfrage bekannt.

Infizierter von anderen Häftlingen getrennt untergebracht

Der Betroffene hatte sich vor Haftantritt im Gemeindegebiet von Ischgl aufgehalten, wo sich Dutzende Personen aus dem In- und Ausland mit SARS-Cov-2 infiziert haben dürften.

In der JA Innsbruck war der Mann - in Umsetzung von Sicherheitsvorkehrungen, die vom Justizministerium bzw. der Generaldirektion für den Strafvollzug getroffen wurde - in den ersten 14 Tagen auf einer eigens geschaffenen, vom restlichen Bereich abgegrenzten Zugangsabteilung untergebracht und damit von Mitgefangenen separiert.