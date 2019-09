Info, Spiel & Spaß: MA 48 lädt zum 28. Mistfest in Wien-Hernals

Heuer lädt die MA 48 bereits zum 28. Mal zum Mistfest nach Wien-Hernals. Am Programm stehen vor allem Information und Unterhaltung. Das Mistfest findet am 21. und 22. September statt.

In Wien-Hernals findet am 21. und 22. September das 28. Mistfest der MA 48 statt. Bei dem Fest wird es viel Information zum Thema Umweltschutz, Spiele, Spaß und Unterhaltung für die ganze Familie geben. Der Eintritt ist frei. Hunde sind ebenfalls willkommen, jedoch nur mit Beißkorb und Leine.

Viel Information beim 28. Mistfest in Wien-Hernals

Was steckt hinter der Müllentsorgung und wie sind die Abläufe der Abfallwirtschaft in unserer sauberen Stadt? Wie funktioniert die Getrennte Sammlung? Was kann man selbst tun, um Recycling zu ermöglichen und Abfälle zu vermeiden? Diese Fragen werden unter anderem beim 28. Mistfest behandelt. Passend dazu wird es einen Fokus auf die Getrennte Sammlung, eine Außenstelle des 48er-Tandlers und einen Kinderflohmarkt geben. Außerdem werden sich andere Institutionen der Stadt Wien und Partnerorganisationen präsentieren.

In Wien wird die Mülltrennung großgeschrieben, mit ihr will man aktiv zum Klimaschutz beitragen. In ganz Wien gibt es nun auch eine Neuerung bei der Sammlung von Plastikfalschen und Metallen. Ab nun werden in die gelb-blaue Kombitonne Plastikflaschen, Metalle und Getränkeverpackungen geworfen. Die Altstoffe werden dann getrennt und wiederverwertet. So wird die Sammelmenge erhöht und es können noch mehr Altstoffe recycelt werden.