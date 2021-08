Influencer setzen sich für mentale Gesundheit ein.

Für Kinder und Jugendliche stellte die Pandemie eine enorme psychische Belastung dar. Um Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken, setzt die ÖKG gemeinsam mit Influencern einen Schwerpunkt auf mentale Gesundheit.

Zusammenarbeit mit Influencern

Dies geschieht im Rahmen der Social Media-Kampagne "FIT & STRONG", mit der die Sozialversicherung seit 2017 den Fokus auf Kinder- und Jugendgesundheit legt, wie es in einer Aussendung am Mittwoch hieß. Diese wird nun um den Hashtag #bettertogether erweitert, unter dem die Influencer posten werden. Außerdem gibt es einen Podcast von Ali Mahlodji, Co-Gründer der Berufsorientierungsplattform whatchado.com, wo er mit Experten und Expertinnen aus der Jugendarbeit zu Themen wie LGBTIAQ+ oder psychische Belastungen in und außerhalb der Schule sprechen wird.