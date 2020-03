Infektionszahlen steigen weiter: 1.843 Österreicher an Covid-19 erkrankt

In Österreich ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen auf 1.843 angestiegen. Bisher wurden 13.745 Testungen durchgeführt.

Aus Niederösterreich wurden 283 positive Test gemeldet, in Wien lagen Daten über 231 bestätigte Ansteckungen vor, in der Steiermark waren es 233, in Oberösterreich 345, in Salzburg 110, im Burgenland 21 und in Kärnten 45. Bisher wurden 13.724 Testungen durchgeführt.

Fünf Todesfälle im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 galten als bestätigt, zwei in Wien und drei in der Steiermark. Die Zahl der genesenen Patientinnen und Patienten gab das Ministerium mit neun an, zwei in Tirol, fünf in Wien und zwei in Niederösterreich.