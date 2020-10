Infektionszahlen stabil: Wien mit 306 neuen Coronavirus-Fällen

Die Zahl der Coronavirus-Neuerkrankungen hat sich in den vergangenen Tagen auf einem recht stabilen Niveau eingependelt. In den vergangenen 24 Stunden sind 306 Neuinfizierte hinzu gekommen.

Coronavirus-Infektionen: Aktuelle Zahlen für Wien

Bisher wurden in Wien insgesamt 20.995 nachweislich bestätigte Coronavirus-Infektionen registriert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 liegt unverändert bei 274. Marginal nach unten ging die Zahl der aktiven Fälle. Derzeit laborieren 5.396 Menschen an der Erkrankung, um zwei weniger als am gestrigen Montag. Wieder gesund sind 15.325 Personen. Am Montag wurden 10.880 Tests vorgenommen, die Gesamtzahl liegt derzeit bei 527.278.