1.028 Corona-Neuinfektionen in Österreich am Dienstag

Am Dienstagmorgen wurden in Österreich wieder über 1.000 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Den meisten Zuwachs hatte dabei Wien, gefolgt von Niederösterreich und Tirol.

Allein in Wien wurden am Dienstag 306 Neuinfektionen gemeldet, in Niederösterreich wurden 183 positive Corona-Tests ausgewertet. Tirol liegt mit 152 Neuinfektionen ebenfalls unter den Top-3-Bundesländern. Oberösterreich knackte ebenfalls die 100er-Marke an Neuinfektionen.