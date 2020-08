Die Infektionszahlen in Österreich stiegen in den letzten 24 Stunden stark an.

Infektionen steigen: 395 Neuinfektionen in den letzten 24 Stunden

In den letzten 24 Stunden wurden knapp 400 Neuinfektionen in Österreich verzeichnet. Rund die Hälfte davon, nämlich 203, wurden in Wien verortet. Danach kommen die Bundesländer Oberösterreich und Tirol.

In Österreich wurden binnen 24 Stunden 395 Neuinfektionen durch SARS-CoV-2 per Test festgestellt. Dies gab das Innenministerium Samstagvormittag bekannt. Am Tag davor waren es 229 Infektionen gewesen.

Die Neuinfektionen seit der letzten Meldung teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf:

Burgenland: 8

Kärnten: 4

Niederösterreich: 35

Oberösterreich: 57

Salzburg: 11

Steiermark: 24

Tirol: 49

Vorarlberg: 4

Wien: 203

Strikte Teststrategie in Wien

In der Bundeshauptstadt Wien mit etwas mehr als der Hälfte der binnen 24 Stunden in Österreich registrierten SARS-CoV-2-Infektionen (203 von 395; Anm.) wurden bis Samstagfrüh bisher insgesamt 7.777 positive Testergebnisse registriert. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle betrug unverändert 210. 5.841 Personen sind genesen, teilten die Wiener Behörden Samstagvormittag mit.

"Auch weiterhin verfolgt Wien eine strikte Test-Strategie. In der vergangenen Woche wurden in Wien durchschnittlich 3.565 Testungen täglich durchgeführt", hieß es in einer Aussendung. Im Sieben-Tages-Vergleich pro 100.000 Einwohner liege Wien mit der Anzahl an positiv Getesteten mit 39,5 hinter Wels (53,5), Innsbruck (44,7) und Kufstein (42,9).

Knapp 27.000 positive Corona-Tests

Bisher gab es in Österreich 26.985 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (29. August 2020, 09:30 Uhr) sind österreichweit 733 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 22.866 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 144 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 30 der Erkrankten auf Intensivstationen.