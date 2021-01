Infektiologe Wenisch nach 2. Impf-Dosis: "Erleichterung spürbar"

In der Klinik Favoriten wurde das Personal bereits mit der zweiten Coronavirus-Impfodis versorgt. Auch der Mediziner Christoph Wenisch, Leiter der Infektionsabteilung, hat seine zweite Covid-19-Schutzimpfung erhalten. "Erleichterung ist nach wie vor spürbar", sagte er nach Angaben des Wiener Gesundheitsverbunds danach.

Mediziner Wenisch führt auch weiterhin sein Impf-Tagebuch

Danach informierte der Arzt per Impftagebuch die Bevölkerung: "Beschwerden null", hatte es darin geheißen. Die im Internet veröffentlichten Erfahrungsberichte sollen fortgesetzt werden, hieß es am Dienstag. Auch jetzt stellte der Gesundheitsverbund ein Video online.

"Heute ist der 19. 1., und schaut's da her, was hab' ich gekriegt", freute sich darin der Infektiologe über die zweite Teilimpfung. Mit der Verträglichkeit verhalte es sich bei ihm "nach wie vor", er werde in den kommenden Tagen noch darüber berichten, auch mit Fiebermessen. Dazu hielt Wenisch eine laminierte Karte mit "Ich bin geimpft"-Pickerl in die Kamera und betonte, die Erleichterung, die er nach der ersten Impfung schon gespürt hatte, sei noch immer da und "wird jetzt noch intensiver werden".