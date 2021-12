Infektiologe sagt flachere Corona-Wellen voraus

Wie geht es mit Corona weiter? "Die Wellen werden immer flacher werden, auch wenn neue Varianten kommen, weil einfach schon eine gewisse Grundimmunität da ist", erklärte ein deutscher Infektiologe der DPA.

Mathias Pletz ist aber nicht nur Infektiologe - sondern auch Direktor des Instituts für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene am Uniklinikum Jena. Die Spanische Grippe habe etwa gezeigt, dass so ein Virus nie ganz verschwinden werde. "Aber irgendwann wird es dann schwere Verläufe nur noch in dem Maße geben, dass sie für das Gesundheitssystem zu bewältigen sind."