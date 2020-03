Industriellenvereinigung rechnet mit BIP-Absturz in Österreich

Der IV-Chefökonom Helmenstein fürchtet eine Rezession von 2,5 Prozent und lobt die Kurzarbeit. Durch das neue Modell könne ein Absturz wie etwa 2008/09 verhindert werden. Besorgt blicke man jedoch in die USA.

Noch nicht so schlimm wie 2008/09

"Wenn sich das Ausmaß nicht noch verschlimmert, wird es zu einer BIP-Schrumpfung von 2,5 Prozent kommen", sagte Helmenstein. Das wäre in Summe ein Rückgang in Höhe von 13,7 Mrd. Euro. Damit wäre die BIP-Schrumpfung allerdings geringer als beim Ausbruch der Wirtschaftskrise 2008/2009, denn damals lag sie bei 3,8 Prozent. Jetzt gehe es durch die abrupten Betriebsschließungen und Handelsreduktionen allerdings "rascher abwärts als 2008/'09".

Kurzarbeit mildert Krise

Ein Umstand, der ihm Sorgen macht: "Die Kursrückgänge in den USA sind noch deutlich geringer als in Europa." Wenn in den USA die Kurse weiter sinken, könne das die europäischen Börsen noch mehr unter Druck setzen. "Da hängt noch ein Damoklesschwert über uns", sagt Helmenstein. Abgesehen davon sei er optimistisch, dass bei den Kursen in Europa eine Bodenbildung erreicht wurde.