In Wien-Mitte: Erstes Dolby Kino nun auch in Wien

Nach Linz und Salzburg hat nun auch Wien sein erstes Dolby Cinema. Der neue Saal im Village Cinema in Wien Mitte verspricht das beste Kino, das technisch heutzutage möglich ist.

Dolby Kinoerlebnis nun auch in Wien

Im Village Cinema in Wien Mitte wurde Saal 10 daher sowohl mit Dolby Atmos als auch mit Dolby Vision ausgestattet. Letzteres verspricht besseren Kontrast, bessere Farben, bessere Helligkeit, besseres Alles. Und das nicht nur in Nuancen. Bei der Vorführung des Dolny Cinema am Donnerstag war klar: Was bis jetzt als "schwarz" verkauft wurde, war bestenfalls dunkelgrau. Leuchtendes Weiß gerade einmal ein "weißlich". Und auch 3D-Filme sind - auch dank neuartiger Brillen - deutlich besser und angenehmer anzusehen.