In Bettlade versteckt: Polizei nimmt Kreditkarten-Betrüger in Wien-Fünfhaus fest

Bereits seit 2017 gab es Ermittlungen gegen ein Paar, dass mehrfach mit gestohlenen Kreditkarten eingekauft haben soll. Nun konnte die Polizei einen der beiden Betrüger in der Huglgasse in Wien-Fünfhaus festnehmen.

Seit Ende 2017 hat die Wiener Polizei gegen ein Paar ermittelt, dass mehrfach mit gestohlenen Kreditkarten eingekauft haben soll. Nachdem Anfang Februar eine tatverdächtige Frau festgenommen wurde, schnappten Beamte nach einem Hinweis nun auch ihren gesuchten Partner. Um dem Zugriff zu entgehen, versteckte sich der Mann in einer Bettzeuglade – vergeblich, wie die Polizei am Sonntag berichtete.

Anfang Februar war die Polizei den Verdächtigen dicht auf den Fersen. Da hielt sich das Paar in einem Wettlokal in Purkersorf (Niederösterreich) auf. Die Frau wurde nach Verlassen der Räumlichkeiten nach kurzer Flucht festgenommen. Der Mann konnte entkommen.

Betrüger in Wien-Fünfhaus in Bettlade versteckt

Nach einem Tipp, für den der Hinweisgeber die Belohnung in Höhe von 300 Euro erhielt, kam auch der Türke in Polizeigewahrsam. Der Mann war bei Verwandten in der Huglgasse in Wien-Fünfhaus untergekommen. Als Beamte an die Wohnungstür klopften, reagierte zunächst niemand, wie Pressesprecher Paul Eidenberger der APA berichtete. Erst als die Spezialeinheit WEGA diese aufbrechen wollte, wurde geöffnet. Der Gesuchte sei nicht anwesend, hieß es. Die Polizisten wurden aber in der Bettlade fündig.