Impressum-Panne bei Wahlplakaten der NEOS

Die Plakate der ÖVP, SPÖ, FPÖ und Grünen wurden in Österreich gedruckt. Bei den NEOS hat sich allerdings ein Fehler eingeschlichen.

Parteien lassen Wahlplakate oft im Ausland drucken

Druckaufträge im Ausland meist billiger

In den vergangenen Jahren sind Österreichs Druckereien durch Abwanderung von Druckaufträgen ins billigere Ausland enorm unter Druck geraten. Für den Verband Druck & Medientechnik ist die Vergabe der Wahlplakate an österreichische Druckereien ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. "Es hat sich definitiv ausgezahlt, dass wir den Dialog gesucht haben", so Zotter.