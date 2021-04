Impfungen: Österreich schafft bis Juli wohl nur 50 Prozent

Bis Anfang Juli sollen in Österreich voraussichtlich 50,9 Prozent der Bevölkerung durchgeimpft sein. Damit liegt Österreich auf Platz 22 der 27 EU-Staaten, rund 10 Prozentpunkte hinter Deutschland und über 40 Prozentpunkte hinter Malta.

Österreich dürfte gegen Ende des zweiten Quartals innerhalb der EU beim Impffortschritt zurückfallen. Dies geht aus einem internen Dokument hervor, das Grundlage für die aktuellen Beratungen der EU-Botschafter über die Verteilung der vorgezogenen zehn Millionen Dosen von Biontech/Pfizer ist. Nach diesen Berechnungen würden in Österreich Ende Juni 50,92 Prozent der Bevölkerung gegen Corona geimpft sein. 21 EU-Staaten liegen dann in Sachen Impffortschritt vor Österreich.

Osteuropäische Staaten erhalten mehr Corona-Impfstoff

Dabei sind in diesem Vorschlag der portugiesischen EU-Ratspräsidentschaft bereits Korrekturen im Umfang von drei Millionen der zehn Millionen Biontech/Pfizer-Dosen berücksichtigt, aber eben nicht für Österreich, sondern für sechs osteuropäische Staaten, die bisher bei der Impfstoffbeschaffung ins Hintertreffen geraten sind: Nach dem nach wie vor strittigen Solidaritäts-Mechanismus würden die vom Bevölkerungsschlüssel abweichenden Extra-Dosen nur an Bulgarien (1.151.889), Kroatien (684.009), Tschechien (142.940), Estland (41.553), Lettland (376.689) und die Slowakei (602.921) gehen. In Summe macht dies drei Millionen Dosen aus, die restlichen sieben Millionen würden nach dem Bevölkerungsschlüssel verteilt, auf Österreich entfielen 139.170 Dosen.

Astrazeneca von Lieferschwierigkeiten betroffen

Die EU-Botschafter beraten am heutigen Donnerstag weiter über die Verteilung. Einige EU-Staaten forderten am Mittwoch mehr Solidarität. Die EU-Staats- und Regierungschefs haben das Dossier mangels Einigung beim Gipfel an die EU-Botschafter verwiesen. Sollte unter den EU-Botschaftern keine Lösung gefunden werden, wäre die Bestellung von 100 Millionen Biontech/Pfizer-Dosen, von denen die zehn Millionen vorgezogenen Dosen ein Teil sind, nach Angaben von Diplomaten nicht blockiert. Die portugiesische EU-Ratspräsidentschaft müsste demnach das Dossier zurück an den zuständigen Lenkungsausschuss verweisen, wo die Bestellung nach dem bisherigen Bevölkerungsschlüssel - das heißt ohne Solidaritätsmechanismus - weiterlaufen würde. Die EU hat bis zum 17. Mai Zeit, die Verteilungsfrage zu lösen.