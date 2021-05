Impfung von Supermarkt-Mitarbeitern angekündigt

Supermarkt-Mitarbeiter werden laut Bundeskanzler Sebastian Kurz bei den betrieblichen Impfungen, die im Mai starten sollen, als erste an die Reihe kommen.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Samstag am Rand eines Medientermins in Wien angekündigt, dass Supermarkt-Mitarbeiter bei den betrieblichen Impfungen gegen SARS-CoV-2 mit als erste an die Reihe kommen werden. "Weil das auch Heldinnen und Helden in der Corona-Krisen waren", wie der Kanzler meinte. Mit den betrieblichen Impfungen werde "schon im Mai" begonnen.