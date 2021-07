Impfung ohne Anmeldung: Aktion für Unter-30-Jährige in Wiener Neustadt

Wiener Neustadt startet gemeinsam mit dem Land Niederösterreich an zwei Wochenenden eine Corona-Impfaktion ohne Voranmeldung und Terminvereinbarung für Unter-30-Jährige.

Am 31. Juli und 1. August sowie am 7. und 8. August wird jeweils von 8.00 bis 18.00 Uhr in der Halle 3 der Arena Nova die erste Dosis Biontech/Pfizer verabreicht. Drei Wochen später folgt die zweite Teilimpfung, teilte das Rathaus zur Aktion mit dem Motto "Gamechanger" am Dienstag in einer Aussendung mit.