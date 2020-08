Impfung: Coronavirus "nicht die einzige Gefahr"

Experten in Österreich warnen, dass durch das Coronavirus der Blick auf andere Krankheiten verstellt wird. Es gebe immer noch Defizite bei Kinder-Schutzimpfungen und vielen anderen Viren.

Die Covid-19-Pandemie mit noch gar nicht vorhandener schützender Vakzine darf nicht den Blick darauf verstellen, dass in Österreich große Impflücken insgesamt bestehen. Jetzt wäre die richtige Zeit, Defizite bei den Kinder-Schutzimpfungen, bei Influenza, Pneumokokken, Keuchhusten etc. generell zu beseitigen, hieß es Montag bei einem Gespräch der Österreichischen Plattform Patientensicherheit in Wien.

"Man darf die Errungenschaften der Schutzimpfungen nicht vernachlässigen. Wir haben (im Mai 2019; Anm.) eine allgemeine Impfpflicht für Infektionskrankheiten, die schwere Folgen haben können, empfohlen", sagte Christiane Druml, Vorsitzende der österreichischen Bioethikkommission. Bereits 2014 habe das Gremium auf die Probleme mit den Schutzimpfungen in Österreich hingewiesen, 2015 die Verantwortung der Beschäftigten im Gesundheitswesen betont. 2019 hätte man - "eine Woche vor 'Ibiza'" - schließlich mit Bezug auf die zu geringe Durchimpfungsrate bei den Masern und mit Hinblick auf Daten, wonach in Österreich rund 80.000 Kinder ohne sämtliche Impfungen lebten, die Empfehlung für eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen. Das sei aber im damaligen politischen Wirbel größtenteils der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit entgangen.

"Nicht für generelle Impfpflicht"

"Wir sind nicht für eine generelle Impfpflicht. Bis dahin wäre noch viel zu tun", sagte Brigitte Ettl, Präsidentin der Österreichischen Plattform Patientensicherheit. Die Ärztin, die im Wiener Gesundheitsverbund seit vielen Jahren leitende Funktionen einnimmt: "So sollte die Information verbessert werden. Menschen, die sich für die Tätigkeit in Gesundheitsberufen interessieren oder in Gesundheitsberufen beschäftigt sind, sollten bei Eintritt und auch während ihrer Tätigkeit auf den bestehenden Impfschutz überprüft werden. Es gibt ja auch eine Empfehlung der WHO, dass jeder Arzt-Patienten-Kontakt zur Überprüfung des Impfschutzes benutzt werden sollte."