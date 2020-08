Bundeskanzler Kurz: "Es wird keine Impflicht geben"

Bundeskanzler Sebastian Kurz bestätigte am Freitag, dass es keine Corona-Impfpflicht geben werde. Und man werde keinen Impfstoff zulassen, der nicht auch erprobt ist.

Sollte in Österreich ein Corona-Impfstoff zugelassen werden, werde dieser sicher sein. Das sagte am Freitag Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), um verunsicherten Menschen die Angst zu nehmen. "Ich garantiere, dass die österreichischen Behörden nur einen Impfstoff zulassen werden, der erprobt ist." Er bekräftigte, dass es "keine Impfpflicht geben wird". "Wer sich nicht impfen möchte, muss es nicht tun."

Coronakrise kürzer als gedacht

Kurz zeigte sich in seiner Bilanz- und Ausblick-Rede überzeugt, dass eine Rückkehr zur Normalität bis Sommer 2021 möglich sei. "Das Jahr 2020 war bisher ein herausforderndes und in jeglicher Hinsicht noch nie da gewesenes Jahr, ein Jahr, das uns allen schon bisher viel abverlangt hat. Aber die gute Nachricht ist: Es gibt schön langsam Licht am Ende des Tunnels. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Coronakrise kürzer andauern wird, als viele Experten ursprünglich vorhergesagt haben", so Kurz.