Impfung: 10.000 gratis E-Scooter-Fahrten für Wiener

Wer gerne mit dem E-Scooter unterwegs ist und sich gegen Corona impfen lassen möchte, der sollte wohl einen Blick auf eine Aktion des E-Scooter-Anbieters Superpedestrian (LINK E-Scooter) werfen.

Corona-Impfung kann E-Scooter-Fahrt vorausgehen

Die Bestätigung des Impftermins ist für die mit 40 Minuten limitierte Gratis-Fahrt erforderlich, sie muss hochgeladen werden. Bei der Frage, wer die Aktion nutzen kann, ist es egal, ob man vor seinem ersten oder dritten Stich steht. „Nachdem wir schon im Juli Freifahrten in Wien zur Verfügung gestellt haben, ist es angesichts der aktuellen Lage jetzt das Gebot der Stunde, alle Hebel in Bewegung zu setzen“, wird mit Laurenz Vavrovsky der General Manager bei Superpedestrian in Österreich in der Aussendung zitiert.