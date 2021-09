Impftempo für Experten "deutlich unter Worst Case-Szenario"

Das Covid-Prognose-Konsortium nimmt das seit Wochen kontinuierlich nachlassende Impftempo mit Bedauern zur Kenntnis

In einem aktualisierten, der APA vorliegenden Policy Brief wird festgehalten, "dass die Impfgeschwindigkeit im Zuge des Sommers 2021 rapide gesunken ist und deutlich unter dem angenommenen Worst Case Szenario [...] zu liegen kam".

In einer Risikobewertung für den kommenden Herbst stellen die Experten zum Status Quo fest: "Wurden im Juni 2021 noch durchschnittlich täglich rund 37.200 Erstdosen an Impfstoffen verabreicht, sank dieser Durchschnitt im August 2021 auf rund 6.100 (also ein Rückgang von etwa 84 Prozent)." Dabei betonen die Experten unter Verweis auf Daten aus Großbritannien die Schutzwirkung von Zwei-Dosen-Impfstoffen gegenüber einer symptomatischen Infektion mit der Delta-Variante, auf die gegenwärtig mehr als 99 Prozent aller indizierten Fälle zurückzuführen sind. Diese erhöhe sich im Schnitt auf 79 Prozent nach der zweiten Impfdosis.