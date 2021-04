Impfstoffe: Anschober und Kurz im Ausschuss

Im "Kleinen Untersuchungsausschuss" zu den Corona-Beschaffungen ist am Dienstag Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) befragt worden. Nächste Woche sollen Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) Auskunft geben.

Die Opposition übte abermals heftige Kritik an der Regierung: Die FPÖ sprach von der "Corona-Korruptions-Partei ÖVP", die SPÖ warf der Koalition vor, "Eigeninszenierung" zu betreiben, statt genug Impfstoff zu besorgen.

Tanner im "Kleinen U-Ausschuss" geladen

Am Dienstag waren Verteidigungsministerin Tanner und der Generalsekretär im Verteidigungsressort, Dieter Kandlhofer, in den "Ständigen Unterausschuss des Rechnungshofausschusses", wie er formal heißt, geladen. Wolfgang Zanger von der FPÖ ärgerte sich gegenüber der APA etwa über eine Umfrage zur Zufriedenheit mit den Leistungen des Bundesheeres bei den Corona-Testungen, die eine "Meisterleistung hinsichtlich Korruption innerhalb von ÖVP-Netzwerken" gewesen sei. Denn die durchführende Firma sei direkt vom Ministerium beauftragt worden und deren Geschäftsführer ein "Freund aus dem Bauernbund", behauptete Zanger. Dass die Kosten von 21.000 Euro verglichen mit anderen Corona-Beschaffungen eine eher geringe Summe sind, lässt der Abgeordnete nicht gelten; es gehe um ein System, in dem offensichtlich "innerhalb der schwarz-türkisen Netzwerke Aufträge vergeben werden".