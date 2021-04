Impfstoff: Moderna stuft Wirksamkeit auf 90 Prozent herab

Das Pharmaunternehmen Moderna stufte die Wirksamkeit seines Coronavirus-Impfstoffs leicht herab. Der Impfstoff schütze zu 90 Prozent vor einer Covid-19-Erkrankung und zu 95 Prozent vor einem schweren Verlauf.

Das teilte Moderna am Dienstag mit. In einem im Dezember im "New England Journal of Medicine" veröffentlichten Artikel hatte Moderna die Wirksamkeit noch mit 94,1 Prozent angegeben.