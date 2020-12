Impfstoff: Lagerung in "Ultra-Freezern" in geheimen Lagern

Der Coronaimpfstoff wird in 17 geheimen Zwischenlagern in Österreich gelagert. Dabei wird eine Kühlung bei minus 80 Grad Celsius gewährleistet, ungekühlt ist der Impfstoff bis zu fünf Tage gültig.

Der Verband der heimischen Arzneimittelvollgroßhändler (PHAGO) sieht sich für die Verteilung des Corona -Impfstoffes von Pfizer-Biontech gut gerüstet. Die Mitgliedsunternehmen hätten ihre Kühlkapazitäten entsprechend aufgestockt, erklärte PHAGO-Generalsekretärin Monika Vögele am Donnerstag im APA-Gespräch. Die in Belgien produzierten Impfdosen werden in Österreich nicht zentral zwischengelagert, sondern nach ihrer Ankunft direkt zu 17 Standorten im ganzen Land gebracht.

Standort des Impfstoffes ist geheim

Wo die Großlager genau liegen, sagte Vögele nicht. "Die Standorte sind laut Innenministerium als kritische Infrastruktur klassifiziert. Wir wollen das darum nicht explizit kommunizieren. Aber es gibt in jedem Bundesland mindestens zwei davon." Das Präparat werde bei der Anlieferung und Verteilung in speziellen Transportbehältern mit Trockeneis durchgehend bei einer Temperatur von minus 80 Grad Celsius gehalten - und an den Zielorten in spezielle Kühlschränke ("Ultra-Freezers") umgelagert.