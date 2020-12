EU-weite Impfung startet laut Von der Leyen am 27. Dezember

Nach Angaben der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Lexen sollen die ersten Menschen ab 27. Dezember gegen das Coronavirus geimpft werden.

Das gab sie auf Twitter bekannt. Demnach soll die Impfung EU-weit am 27., 28. und 29. Dezember gestartet werden. "Wir schützen gemeinsam unsere Bürger", schrieb Von der Leyen.

EU-weite Coronavirus-Impfungen starten am 27. Dezember 2020

Brüssel. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA will am Montag (21. Dezember) über die Zulassung des Corona-Impfstoffs von Pfizer und Biontech entscheiden. Laut dem deutschen Gesundheitsminister Jens Spahn wird der Impfstoff gleichzeitig an alle EU-Mitgliedstaaten ausgeliefert, berichtete die dpa.