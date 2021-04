Impfstart in Wiener Arztpraxen verzögert sich

In den Wiener Arztpraxen wird nun doch nicht wie ursprünglich geplant seit Montag gegen das Coronavirus geimpft.

Teil der Impfdosen für niedergelassenen Bereich nicht gekommen



Impfauftakt in Wiener Arztpraxen frühestens Ende der Woche

Somit werde der Impfauftakt in den Wiener Praxen frühestens Ende der Woche durchgeführt, sagte ein Sprecher des Stadtrats auf APA-Anfrage. Geplant ist, dass Kassenärzte aus dem allgemeinmedizinischen Bereich und Fachärzte für Innere Medizin bzw. Pulmologie hier beteiligt sind.

Erste Impfungen in den Impfboxen

Einige Ärzte haben bereits begonnen, zu immunisieren, allerdings in den "Impfboxen". Es handelt sich dabei um umfunktionierte sogenannte Schnupfen-Checkboxen, in denen sich bisher Menschen mit grippalen Symptomen untersuchen lassen konnten. Hausärzte mit Kassenvertrag können für ihre Patientinnen und Patienten Termine in diesen Räumlichkeiten buchen.