Impfpflicht in Betrieben in Österreich rechtlich nicht möglich

Eine Impfung gegen das Coronavirus kann in Österreich nur in Krankenhäusern oder Pflegeheimen verlangt werden, mehr gibt die derzeitige Rechtslage nicht her.

Während die IT-Giganten Facebook und Google in den USA eine Impfpflicht für ihre Mitarbeiter einführen, wenn sie in nun wieder in die Firma kommen, ist das in Österreich in Betrieben rechtlich nicht möglich.

Eine Impfung kann nur in Krankenhäusern oder Pflegeheimen verlangt werden - wenn ein negativer Coronatest fürs Betreten der Betriebsstätte erforderlich ist, berichtete Ö1 unter Berufung auf Angaben der Industriellenvereinigung (IV) und der Wirtschaftskammer (WKÖ).

Hörl für Impfpflicht bei Nicht-Erreichen der Durchimpfungsrate

Zuletzt hat sich mit dem Tiroler Wirtschaftsbundobmann Franz Hörl erstmals ein höherrangiger ÖVP-Politiker für eine teilweise Impfpflicht im Gesundheits- Bildungswesen ausgesprochen.

Impfen ist in Österreich freiwillig. Wird die erwünschte Durchimpfungsrate nicht erreicht, wäre für Hörl eine generelle Impfpflicht wünschenswert, berichtete Ö1. Menschen, die in seinem Betrieb mit Kunden zu tun hätten, müssten geimpft sein, meinte Hörl.