Impfoffensive an Wiener Schulen: Bereits 1.660 Stiche

Seit zwei Wochen touren in Wien Impfbusse und mobile Impfteams zu den Wiener Schulen und Bildungseinrichtungen. Inzwischen wurden dort 1.660 Stiche verabreicht.

In der betreffenden Zeit fuhren die Teams an zehn Schultagen mehr als 50 Standorte an. Das teilte das Büro von Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) am Dienstag der APA mit.